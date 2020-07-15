Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

“Освободить Перелыгина Евгения Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Итальянской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Мальта, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сан-Марино и Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций по совместительству “, – говорится в тексте указа.

Перелыгин занимал должность посла в Италии с 2012 года.