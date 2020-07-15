Президент Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии.

Соответствующий указ №274/2020 опубликован на сайте главы государства.

“Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Румынии”, – говорится в указе.

Как известно, Баньков был назначен на эту должность в апреле 2017 указом президента Порошенко.

В системе МИД Украины Баньков работает с 2006 года. На дипломатические службе работал третьим секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Румынии, затем директором Департамента секретариата Министра иностранных дел Украины.

С 2006 по 2010 – работал атташе, третьим секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Румунии.

С 2010 по 2014 – занимал должности третьего, второго, первого секретаря, советника Министерства иностранных дел Украины.

С 2014 по 2017 – заместитель директора, директор Департамента секретариата Министра иностранных дел Украины.

4 апреля 2017 был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Румынии.