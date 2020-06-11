Президент Владимир Зеленский уволил с должности посла во Франции Олега Шамшура, добившегося прекращения рекламной кампании французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, которую запустило представительство в России.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, в тексте указа №218-2020, отмечается: “Уволить Шамшура Олега Владиславовича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике и с должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству”.

В другом указе №219-2020 говорится: “Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Французской Республике”.

Вадим Омельченко окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. По образованию – юрист-правовед. Работал в милиции.

В 1996-1998 годах Омельченко был руководителем группы советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам Сергея Тигипко. С 2000 по 2006 г занимал должность вице-президента корпорации Интерпайп (владелец — Виктор Пинчук).

Фото: Макс Левин/facebook.com/institutegorshenin

Также в разные годы Омельченко был советником спикеров Верховной Рады. С 2006 года – президент Института Горшенина, координатор Стратегического Совета, старший партнер. На сайте института сказано, что Омельченко — руководитель проекта LB.ua.

Олег Шамшур в 2004 – 2005 гг был заместителем министра иностранных дел Бориса Тарасюка. С декабря 2005 по май 2010 гг – Чрезвычайным и полномочным послом Украины в США, чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда (по совместительству). В октябре 2014 г был назначен послом во Франции.

Напомним, что в сети всплыл видеоролик рекламы продукции французской компании Danone, в которой снялся российский актер Михаил Пореченков. Сам актер известен своим хвастовством того, как обстреливал из пулемета украинских воинов на Донбассе. А в рекламе Danone для российского телевидения Пореченков снимается с 2016 года. Вот недавно в СМИ напомнили об одном из таких роликов.