Соответствующий указ №100/2020 опубликован на сайте главы государства.

“Уволить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)”, – говорится в указе.

Как известно, Гео Лерос – украинский режиссер, арт-куратор и народный депутат от “Слуги народа”. Он является основателем арт-проекта Art United Us и общественной организации “Сити-Арт”.

Лерос занимал должность советника Владимира Зеленского с июня 2019 года.

Стоит отметить, что Лерос был одним из 56 “слуг народа”, которые выступили против прямых переговоров с ОРДЛО, на которые согласился глава Офиса президента Андрей Ермак в Минске.

“Мы осознаем, что создаваемый Консультативный совет является лишь совещательным органом без права принятия решений. Вместе с тем, по нашему убеждению, реализация на практике опубликованного украинскими СМИ положения об упомянутом Консультативном совете закладывает основу для того, чтобы поставить под сомнение закрепленную в законодательстве Украины позицию нашего государства о том, что на востоке Украины происходит вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации, которая временно оккупировала Автономную Республику Крым, город Севастополь и территории в Донецкой и Луганской областях. Такой подход может поставить под сомнение продление санкций наших западных партнеров”, – писал Лерос на своей странице в Facebook.

Кроме того, Лерос поддержал депутатский запрос к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить Сергея Сивохо за его высказывания о “внутреннем конфликте” в Украине.

Накануне на сайте издания “Цензор.нет” вышло интервью Лероса, в котором он подверг критике подписание Ермаком документа о возможном создании консультативной группы, в которую войдут “представители ОРДЛО”. Также Лерос критиковал инициативы Сивохо по примирению на Донбассе.

Нардеп уже отреагировал на свое увольнение с поста советника Зеленского. “Вижу что Ермак прочитал мое интервью”, – написал Лерос на своей странице в Facebook.