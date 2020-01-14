Об этом он рассказал в интервью изданию “Цензор.НЕТ”.
По словам Данилова, самолет украинских авиалиний пропал с радаров 8 января в 04:44 по киевскому времени. Уже в 05:15 о катастрофе доложил глава Службы внешней разведки. При этом еще было неизвестно, чей самолет потерпел крушение.
“В 05:41 позвонил глава СВР и сообщил, что самолет украинский, авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 05:47 я проинформировал Президента Украины, затем Главу Верховной рады и Премьер-министра”, – рассказал секретарь СНБО.
Также Данилов добавил, что оперативный штаб начал работу уже через полтора часа после авиакатастрофы.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- Президент Украины Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани по поводу самолета МАУ. Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он также извинился от имени Ирана за трагедию.