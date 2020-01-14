Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что Президент Владимир Зеленский уже через час знал о крушении украинского Boeing.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Цензор.НЕТ”.

По словам Данилова, самолет украинских авиалиний пропал с радаров 8 января в 04:44 по киевскому времени. Уже в 05:15 о катастрофе доложил глава Службы внешней разведки. При этом еще было неизвестно, чей самолет потерпел крушение.

“В 05:41 позвонил глава СВР и сообщил, что самолет украинский, авиакомпании МАУ, на борту около 180 человек, информация проверена и подтверждена. В 05:47 я проинформировал Президента Украины, затем Главу Верховной рады и Премьер-министра”, – рассказал секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что оперативный штаб начал работу уже через полтора часа после авиакатастрофы.