Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым большим вызовом для современного мира является вопрос безопасности как отдельного человека, так и целых стран, ведь имеющиеся институты не всегда эффективны.

Об этом он сказал на всемирном экономическом форуме в Давосе во время своего выступления.

Зеленский отметил, что темы, которые поднимаются в Давосе, всегда точно иллюстрируют современные вызовы, стоящие перед человечеством. В этом году форум объединил лидеров для обсуждения важного вопроса – сплоченного и устойчивого мира.

“Какая самая большая угроза сплоченному и устойчивому миру сегодня? Этот вопрос безопасности – как отдельного человека, так и целых стран и народов. Современный мир меняется с реактивной скоростью, которая переместила нас в новую эпоху – эпоху new normality. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Но, к сожалению, далеко не все в ней является положительным”, – подчеркнул он.

По его словам, торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из предыдущих международных соглашений подрывают веру человечества и наводят на мысль, а не летит ли этот мир в пропасть.

Президент Украины заявил, что катаклизмы стали для планеты обыденными, а потрясение – привычкой для человечества. И есть риск, что последующие поколения, страдая от климатических изменений, перманентных конфликтов, бедности, ограниченного доступа к пище, будут упрекать каждого мирового лидера за то, что имели шанс договориться и не воспользовались им.

Зеленский отметил, что ситуация в Украине является одним из примеров, которые свидетельствуют, что нынешняя архитектура мира уязвима и имеющиеся институты не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящего.

“Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно – правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в Facebook, когда делает репост выступления Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинского Boeing в Иране. Но означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства через неделю это уже теряет актуальность, а в ленту стучит новый громкий информационный повод”, – подчеркнул он.