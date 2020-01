Об этом он сказал на всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопросы во время своего выступления.

“Сегодня выгодно вкладывать деньги в Украину. Талантливые и, пока не очень, украинцы, я не хочу назвать их cheap (дешевые), но, пока, there is cheaper than in Europe (дешевле, чем в Европе, – ред.). Поэтому будьте умными и добро пожаловать”, — добавил президент.

При этом он назвал двух вещи, которых у Украины пока нет — достаточно финансирования и другого варианта, кроме как быть успешной.

“Моя цель — чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Поэтому присоединяйтесь! Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы — одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал”, — подытожил Зеленский.