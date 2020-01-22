Президент Владимир Зеленский, обращаясь к мировым лидерам, заявил, что Украина "недоинвестирована и недолюблена", и призвал их "подключиться" к исправлению ситуации.

Об этом шла речь в его выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

Глава государства подчеркнул, что целью Украины сегодня является достижение богатства.

“Какой по вашему мнению есть задача страны, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой в Старом Свете? Стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы”, — сказал он.

По словам Зеленского, за последние несколько лет Украина в условиях войны сделала “несколько шагов назад”, но “не отступила”.

Также Зеленский отметил, что для успеха Украине не хватает инвестиций. Потому Президент, обращаясь к мировым лидерам и бизнес-гигантам, призвал их стать “акционерами успеха”.

“У нас нет только двух вещей. Нет другого варианта, кроме как быть успешными. Это первое. И нет достаточного инвестирования. Мы предлагаем вам всем стать акционером успеха новой Украины. Сегодня прагматичному и закаменелому миру остро не хватает чуда, а мировая экономика, которая находится на пороге нового глобального кризиса, нуждается в экономическом чуде. Украина — это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель, чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Так что подключайтесь”, — призвал он.

“Мы одна из небольшого количества стран, которая позволяет заработать такой высокий доход и инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены”, — добавил Зеленский.