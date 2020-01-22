Об этом шла речь в его выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.
Глава государства подчеркнул, что целью Украины сегодня является достижение богатства.
“Какой по вашему мнению есть задача страны, которая потеряла часть своей территории и является далеко не самой богатой в Старом Свете? Стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы”, — сказал он.
По словам Зеленского, за последние несколько лет Украина в условиях войны сделала “несколько шагов назад”, но “не отступила”.
Также Зеленский отметил, что для успеха Украине не хватает инвестиций. Потому Президент, обращаясь к мировым лидерам и бизнес-гигантам, призвал их стать “акционерами успеха”.
“У нас нет только двух вещей. Нет другого варианта, кроме как быть успешными. Это первое. И нет достаточного инвестирования. Мы предлагаем вам всем стать акционером успеха новой Украины. Сегодня прагматичному и закаменелому миру остро не хватает чуда, а мировая экономика, которая находится на пороге нового глобального кризиса, нуждается в экономическом чуде. Украина — это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель, чтобы в учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Так что подключайтесь”, — призвал он.
“Мы одна из небольшого количества стран, которая позволяет заработать такой высокий доход и инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены”, — добавил Зеленский.
- Накануне в Давосе (Швейцария) стартовал Всемирный экономический форум, ключевыми темами которого стали изменения климата, развитие бизнеса в условиях технологических и социальных перемен и многое другое. На мероприятии присутствуют Президент Украины Владимир Зеленский и более 20 народных депутатов.
- Ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков уверил, что поездка более 20 нардепов на Всемирный экономический форум в Швейцарии не будет стоит украинцам “ни одной гривны”.
- Сами же депутаты сообщили, что посетили Всемирный экономический форум в Давосе за счет “Украинского дома”, соучредителем которого является украинский олигарх Виктор Пинчук.