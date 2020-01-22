“Какие задачи для страны, которая потеряла часть своей территорией и является далеко не самой богатой на старом континенте? Это амбициозные планы. Считаете, что это невозможно? Много мировых единорогов начинали с сумасшедших идей и несколькими работниками, и офисами в своем гараже. So nothing is impossible”, — сказал он.
Справка. “Единорог” — экономический термин, появившийся в 2015 году. В своем эссе венчурный предприниматель и владелица Cowboy Ventures Эйлин Ли назвала “единорогами” стартап-компании, капитализация которых превысила 1 млрд долларов всего за пять лет.
Сейчас работают несколько сотен таких компаний. Среди них — мессенджер WhatsApp (достиг отметки в 1 млрд долларов за два года), такси-сервис Uber (примерно 2,2 года), производитель электрокаров Tesla (чуть больше четырех лет) и многие другие.
Как сообщалось ранее, также Зеленский сравнил Украину с поисковиком Google.
- Помимо этого, Зеленский предложил Европейскому союзу принять Украину вместо Великобритании.
- Также Глава государства рассказал, что считает, что должен эффективно работать на своем посту, чтобы “хотя бы этим объяснить своим детям, почему он не дома”.