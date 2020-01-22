Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине мало всемирной обеспокоенности в условиях войны с Россией.

Об этом он сказал на всемирном экономическом форуме в Давосе во время своего выступления.

Зеленский заявил, что главная угроза миру – это отсутствие безопасности.

По его словам, украинскому народу недостаточно защиты Украины со стороны международных организаций

“Шестой год в моей стране идет война, шестой год, как Россия аннексировала часть территорий, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, которые должны их защищать. Мир объединился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли этого украинцам?… Достаточно ли украинцам всемирной обеспокоенности? Этого мало, и это правда. И украинцам — погибшим и тем, кто потерял дома, — мало “обеспокоенности” и “беспокойства”, — сказал он.

По словам Зеленского, действующая архитектура мира уязвима, а институты не всегда работают эффективно.

“Форум объединил лидеров вокруг сверхважной темы: сплоченного и устойчивого мира. Действующая архитектура мира уязвима, а институты не всегда работают эффективно, как этого требует наше время. Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно – международной безопасности”, – отметил он.

Стоит отметить, что мероприятия будут проходить и в рамках площадки “Украинский дом”. Мероприятие организует Фонд Виктора Пинчука.

Так, 22 января в 18:00 в “Украинском доме” должен выступить Президент Владимир Зеленский.

Кроме того, в “Украинском доме” запланированы выступления украинского режиссера, бывшего политзаключенного Олега Сенцова (в рамках панели “Украина, граница в борьбе за свободу”), главы фракции “Слуги народа” Давида Арахамии и других.