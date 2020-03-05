Трансляцию осуществлял Офис президента Украины.
Вместе с президентом на территорию медцентра “Новые Санжары” прибыли глава Офиса президента Андрей Ермак, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Зеленский поздравил людей с выпиской и отдельно поблагодарил бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая провела две недели вместе с эвакуированными.
“Хочу поблагодарить отдельно Нацгвардию, МВД, министра внутренних дел, главу Полтавской обладминистрации. Эта ситуация была ему проверкой, и мы теперь понимаем, что в этой области у нас точно крепкий парень. Также хочу поблагодарить нашу прекрасную госпожу Скалецкую. Уверен, что мы ее не “потеряем”, – заявил Зеленский.
Он уточнил, что во время приезда в Новые Санжары эвакуированных наблюдалось “искусственное блокирование”, с которым “разберутся правоохранительные органы”.
Зеленский также попросил людей в ближайшее время поменьше ездить за границу.
“Вы знаете, что он (коронавирус, – ред.) везде, не только в Китае, но и в Европе… У нас есть зафиксированный случай в Черновцах у людей, которые приехали из Италии. Все будет нормально. Но я хотел бы (сказать, – ред.): побудьте немного в Украине. Это очень важно. Мне кажется, что сейчас то время, когда можно заниматься туризмом внутри страны”, – подчеркнул он.
Во время мероприятия Зеленский преподнес подарки детям, находившимся на обсервации: мальчикам достались футбольные мячи, а девочкам – большие розовые медведи (одного из них главе государства передал стоящий рядом глава МВД Арсен Аваков).
Также Зеленский преподнес в качестве подарка часы одному из эвакуированных украинцев, у которого сегодня день рождения (по данным ОПУ, это детский тренер по фехтованию Евгений Стаценко).
“Я думаю, что вы запомните Новые Санжары на всю жизнь. И возвращайтесь сюда отдыхать”, – заявил Зеленский под конец встречи.
Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари».
Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.
- Сегодня в Новых Санжарах (Полтавская область) завершился срок обсервации граждан Украины и иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя 20 февраля из-за вспышки коронавируса.
- 20 февраля эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.