Президент Владимир Зеленский посетил сегодня Новые Санжары, где встретился с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами, которые две недели провели на обсервации.

Трансляцию осуществлял Офис президента Украины.

Вместе с президентом на территорию медцентра “Новые Санжары” прибыли глава Офиса президента Андрей Ермак, замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Зеленский поздравил людей с выпиской и отдельно поблагодарил бывшего министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая провела две недели вместе с эвакуированными.

“Хочу поблагодарить отдельно Нацгвардию, МВД, министра внутренних дел, главу Полтавской обладминистрации. Эта ситуация была ему проверкой, и мы теперь понимаем, что в этой области у нас точно крепкий парень. Также хочу поблагодарить нашу прекрасную госпожу Скалецкую. Уверен, что мы ее не “потеряем”, – заявил Зеленский.

Он уточнил, что во время приезда в Новые Санжары эвакуированных наблюдалось “искусственное блокирование”, с которым “разберутся правоохранительные органы”.

Зеленский также попросил людей в ближайшее время поменьше ездить за границу.

“Вы знаете, что он (коронавирус, – ред.) везде, не только в Китае, но и в Европе… У нас есть зафиксированный случай в Черновцах у людей, которые приехали из Италии. Все будет нормально. Но я хотел бы (сказать, – ред.): побудьте немного в Украине. Это очень важно. Мне кажется, что сейчас то время, когда можно заниматься туризмом внутри страны”, – подчеркнул он.

Во время мероприятия Зеленский преподнес подарки детям, находившимся на обсервации: мальчикам достались футбольные мячи, а девочкам – большие розовые медведи (одного из них главе государства передал стоящий рядом глава МВД Арсен Аваков).

Также Зеленский преподнес в качестве подарка часы одному из эвакуированных украинцев, у которого сегодня день рождения (по данным ОПУ, это детский тренер по фехтованию Евгений Стаценко).

“Я думаю, что вы запомните Новые Санжары на всю жизнь. И возвращайтесь сюда отдыхать”, – заявил Зеленский под конец встречи.

Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.