Об этом сообщается на сайте президента.
“Для Украины очень важно быть высоко представленной на выставке такого уровня. Мы – среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делаем значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран”, – сказал Зеленский.
По словам секретаря Координационного комитета по подготовке и обеспечению участия Украины в “Экспо-2020” Алины Шишкиной, основная цель – это ребрендинг Украины как “надежной страны-партнера, с которым хочется работать, торговать и которую хочется увидеть воочию”.
Здание общей площадью 2600 кв. м (4 этажа и 15 м высотой) будет оформлена с использованием украинского стилистики и орнамента, а архитектурный образ павильона воплощает идею колоса пшеницы.
На входе в павильон будет расположен пшеничное поле в виде карты Украины. Колоски трансформироваться из натуральной пшеницы в нанопшеницю со светодиодной волокна.
Также в павильоне будут зоны, посвященные культуре и современному украинскому искусству, чтобы показать креативность и инновационность украинский.
Сообщается, что украинский павильон заработает в тестовом режиме только в начале августа 2021 года.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля.
- Также в Офисе президента сообщили, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Стоит отметить, что украинские права признаются в ОАЭ с 2007 года.