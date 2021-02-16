Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты посетили Всемирную международную выставку "Экспо-2020" в Дубае, которая из-за пандемии COVID-19 откроется только в октябре 2021 года.

Об этом сообщается на сайте президента.

“Для Украины очень важно быть высоко представленной на выставке такого уровня. Мы – среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делаем значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран”, – сказал Зеленский.

По словам секретаря Координационного комитета по подготовке и обеспечению участия Украины в “Экспо-2020” Алины Шишкиной, основная цель – это ребрендинг Украины как “надежной страны-партнера, с которым хочется работать, торговать и которую хочется увидеть воочию”.

Здание общей площадью 2600 кв. м (4 этажа и 15 м высотой) будет оформлена с использованием украинского стилистики и орнамента, а архитектурный образ павильона воплощает идею колоса пшеницы.

На входе в павильон будет расположен пшеничное поле в виде карты Украины. Колоски трансформироваться из натуральной пшеницы в нанопшеницю со светодиодной волокна.

Также в павильоне будут зоны, посвященные культуре и современному украинскому искусству, чтобы показать креативность и инновационность украинский.

Сообщается, что украинский павильон заработает в тестовом режиме только в начале августа 2021 года.