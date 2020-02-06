Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский провел в Верховной Раде встречу с нардепами от фракции "Слуги народа" по земельному законопроекту.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от “СН” Александр Качура.

Заседание фракции проходило в конференц-зале в здании Парламента. Представителей СМИ в зал не пускали. На подходах к нему находились представители Управления госохраны.



Как сообщил в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” первый заместитель председателя фракции “Слуги народа” Александр Корниенко, большинство фракции согласилось поддержать законопроект №2078-10 “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”.

“Сегодня планируется рассмотрение вопроса по рынку земли, и президент еще раз озвучил нашу общую идеологическую позицию и призвал депутатов поддержать этот важный законопроект”, – рассказал Корниенко.

Итоги заседания прокомментировал и глава фракции Давид Арахамия. На вопрос журналистов, что говорил Зеленский “слугам народа”, он сообщил: “Сказал, чтобы мы выполняли свои позиции: то, что мы обещали людям, нужно это и делать”.

Стоит отметить, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание Парламента, после чего сразу объявил перерыв на 30 минут по просьбе двух фракций. Он призвал глав фракций собраться в его кабинете.