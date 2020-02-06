Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от “СН” Александр Качура.
Заседание фракции проходило в конференц-зале в здании Парламента. Представителей СМИ в зал не пускали. На подходах к нему находились представители Управления госохраны.
Как сообщил в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” первый заместитель председателя фракции “Слуги народа” Александр Корниенко, большинство фракции согласилось поддержать законопроект №2078-10 “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”.
“Сегодня планируется рассмотрение вопроса по рынку земли, и президент еще раз озвучил нашу общую идеологическую позицию и призвал депутатов поддержать этот важный законопроект”, – рассказал Корниенко.
Итоги заседания прокомментировал и глава фракции Давид Арахамия. На вопрос журналистов, что говорил Зеленский “слугам народа”, он сообщил: “Сказал, чтобы мы выполняли свои позиции: то, что мы обещали людям, нужно это и делать”.
Стоит отметить, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл утреннее заседание Парламента, после чего сразу объявил перерыв на 30 минут по просьбе двух фракций. Он призвал глав фракций собраться в его кабинете.
- Накануне Давид Арахамия сообщал #Буквам, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с фракцией “Слуги народа” перед голосованием по законопроекту за открытие рынка земли.
- Парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.
- 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске рынка земли в Украине. Среди 11 рассматриваемых документов был поддержан проект закона № 2178-10. #Буквы разбирались в том, какие нововведения прописаны в законопроекте.