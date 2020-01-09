Соответствующий пост был опубликован в официальном Twitter-аккаунте Главы государства.

В англоязычной версии поста, опубликованного Владимиром Зеленским в 20:03 по киевскому времени, вместо “Canada” было написано “Canadia”. Канадские пользователи мгновенно отреагировали на это, напомнив, как называется государство, в котором они живут.

Позднее — в 21:36 по киевскому времени — Зеленский опубликовал новый, исправленный пост, удалив предыдущий.

При этом версия поста на украинском языке осталась прежней. Он был опубликован в то же время, что и пост с ошибкой — в 20:04 по киевскому времени.

Отметим, что название “Канадия” используется в качестве шутливого названия государства. В онлайн-словаре слов и фраз англоязычного сленга Urban Dictionary есть множество некорректных статей о том, что государство могло бы называться именно так. Вот некоторые из них:

В юмористическом контексте слово использовано, например, в книге писателя Верна Эдстрома “White Trash Etiquette: The Definitive Guide to Upscale Trailer Park Manners”.