Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине от коронавирусной инфекции погибли 150 человек. Это на 25 больше, чем информировали в МОЗ.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“Статистика, она, к сожалению, правдивая. Она такая есть. Сейчас, смотрите, у нас 4,5 тысячи… Ну, немножно больше… Заболевших. Из них 150 летальных. 150 летальных”, — сказал он.

Стоит отметить, что утром 17 апреля Министерство охраны здоровья информировало только о 125 летальных случаях среди заболевших коронавирусом.