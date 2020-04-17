Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
“Статистика, она, к сожалению, правдивая. Она такая есть. Сейчас, смотрите, у нас 4,5 тысячи… Ну, немножно больше… Заболевших. Из них 150 летальных. 150 летальных”, — сказал он.
Стоит отметить, что утром 17 апреля Министерство охраны здоровья информировало только о 125 летальных случаях среди заболевших коронавирусом.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.