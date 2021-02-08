Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинация в Украине должна охватить как минимум половину населения в течение 2021-го и начале 2022 годов.

Об этом глава государства сказал, выступая на Всеукраинском форуме “Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы”.

“Мы договорились о поставках в Украину вакцин от компаний AstraZeneca, Novavax, Sinovac и Pfizer. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат наши медики, военные и нацгвардийци”, – сказал Зеленский.

По его словам, главной проблемой в кампании по вакцинации – это недоверие населения к вакцине.

“Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, доказать, что вакцинация безопасна, она важна, она нужна”, – заверил глава государства.

Кроме того, по его словам, государство должно создать новые системы мониторинга биологических угроз: исследование распространения патогенов в животном мире.