Об этом глава государства сказал, выступая на Всеукраинском форуме “Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы”.
“Мы договорились о поставках в Украину вакцин от компаний AstraZeneca, Novavax, Sinovac и Pfizer. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат наши медики, военные и нацгвардийци”, – сказал Зеленский.
По его словам, главной проблемой в кампании по вакцинации – это недоверие населения к вакцине.
“Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, доказать, что вакцинация безопасна, она важна, она нужна”, – заверил глава государства.
Кроме того, по его словам, государство должно создать новые системы мониторинга биологических угроз: исследование распространения патогенов в животном мире.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине самая низкая смертность от COVID-19 по сравнению со многими странами мира.
- Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество людей, получивших прививку от коронавируса COVID-19, превысило количество заболевших за все время пандемии.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что уже к концу осени в Украине планируется бесплатно вакцинировать от коронавируса СOVID-19 21 млн человек.