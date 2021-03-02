Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Прививку глава государства получил во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области.
“Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Той же вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена в Украину первой и введена миллионам людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений“, – заявил Зеленский.
Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021
Отметим, что записаться в очередь на вакцинацию можно на портале государственных услуг онлайн “Дія”, а также по телефону контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.
За прошедшие сутки, 1 марта, прививки от COVID-19 получили 1764 человека. С начала кампании привито 4905 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области (400 прививок).
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- По состоянию на 28 февраля в Украине вакцинировали 3141 человека. При этом 90 — в воскресенье.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- 1 марта в Украине разрешили вакцинировать общественных деятелей от COVID-19. Это будут делать, чтобы популяризировать прививки в случаях, если будут остатки доз вакцин.