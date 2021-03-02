Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Прививку глава государства получил во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

“Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Той же вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена в Украину первой и введена миллионам людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений“, – заявил Зеленский.

Got vaccinated against #COVID19. Did this on the frontline with our soldiers as Supreme C-in-C. The same Oxford/AstraZeneca (Covishield) from India, which was delivered 1st to 🇺🇦 & received by millions of people in the world. Vaccine 💉 will let us live without restrictions again pic.twitter.com/1diLtuRmqK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2021

Отметим, что записаться в очередь на вакцинацию можно на портале государственных услуг онлайн “Дія”, а также по телефону контакт-центра МОЗ по вопросам COVID-19 0800 60 20 19 или у семейного врача.

За прошедшие сутки, 1 марта, прививки от COVID-19 получили 1764 человека. С начала кампании привито 4905 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Донецкой области (400 прививок).