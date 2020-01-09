Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии самолета авиакомпании МАУ в Иране.

Его прилет зафиксировали журналисты программы “Схемы”.

В сообщении сказано, что Президент вернулся чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи, то есть почти через сутки после авиакатастрофы в Иране. Самолет приземлился в аэропорту “Киев” (Жуляны).

Глава государства возвращался из столицы Омана, Маската, самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN. Самолет принадлежит перевозчику VistaJet, главный офис которой расположен в Мальте.

В то же время журналисты напомнили, что пресс- служба Президента утром 8 января сообщила, что Глава государства немедленно возвращается в страну из Омана.

“Схемы” зафиксировал, как к приземлившемуся самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito‎, который поехал на Банковую и уже через 15 минут был около Офиса Президента.

После прибытия автомобиля, в ОП зажгли свет на третьем этаже, где расположен кабинет Президента.

Журналисты подчеркнули, что стоимость такого перелет может стоить десятки тысяч долларов, и неизвестно кто его оплатил, учитывая, что Зеленский летал в Оман “с семьей, регулярным рейсом за свой счет”.

#Буквы ждут комментарий по этому поводу от пресс-секретаря Президента Юлии Мендель.