Его прилет зафиксировали журналисты программы “Схемы”.
В сообщении сказано, что Президент вернулся чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи, то есть почти через сутки после авиакатастрофы в Иране. Самолет приземлился в аэропорту “Киев” (Жуляны).
Глава государства возвращался из столицы Омана, Маската, самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN. Самолет принадлежит перевозчику VistaJet, главный офис которой расположен в Мальте.
В то же время журналисты напомнили, что пресс- служба Президента утром 8 января сообщила, что Глава государства немедленно возвращается в страну из Омана.
“Схемы” зафиксировал, как к приземлившемуся самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который поехал на Банковую и уже через 15 минут был около Офиса Президента.
После прибытия автомобиля, в ОП зажгли свет на третьем этаже, где расположен кабинет Президента.
Журналисты подчеркнули, что стоимость такого перелет может стоить десятки тысяч долларов, и неизвестно кто его оплатил, учитывая, что Зеленский летал в Оман “с семьей, регулярным рейсом за свой счет”.
#Буквы ждут комментарий по этому поводу от пресс-секретаря Президента Юлии Мендель.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вчерашний день не было предпосылок запрещать авиаперелеты в воздушном пространстве Ирана.