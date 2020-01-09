Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
В совещании приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.
Зеленский, в частности, заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”.
“Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время на рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что до тех пор, пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией”, – отметили в ОПУ.
Также указано, что сейчас проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Семьи должны получить страховые выплаты.
Также происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.
Стоит отметить, что на фото, опубликованном пресс-службой главы государства, отсутствуют глава СБУ Иван Баканов и глава ОПУ Андрей Богдан. Ранее Баканов был замечен на популярном горнолыжном курорте во Франции.
Как ранее сообщали журналисты программы “Схемы”, Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ. Он прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту “Киев” (Жуляны).
В то же время пресс- служба президента еще утром 8 января сообщила, что глава государства немедленно возвращается в страну из Омана.
Из аэропорта Зеленский направился на Банковую, и спустя некоторое время в здании ОПУ зажгли свет на третьем этаже, где расположен кабинет президента.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить четверг, 9 января, днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета авиакомпании МАУ, в результате которой погибли 11 украинцев.
- Владимир Зеленский также записал видеообращение в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ в Иране 8 января.
- Согласно предварительному отчету иранских следователей, самолет украинской авиакомпании МАУ загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. А обнаруженные на месте трагедии “черные ящики” получили повреждения.