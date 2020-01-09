Президент Украины Владимир Зеленский посреди ночи, после прибытия с отдыха в Омане, собрал совещание по поводу крушения самолета МАУ в Иране.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В совещании приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Зеленский, в частности, заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Boeing-737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”.

“Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время на рабочем совещании под председательством Владимира Зеленского отмечалось, что до тех пор, пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией”, – отметили в ОПУ.

Также указано, что сейчас проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Семьи должны получить страховые выплаты.

Также происходит сбор ДНК родственников погибших украинцев. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

Стоит отметить, что на фото, опубликованном пресс-службой главы государства, отсутствуют глава СБУ Иван Баканов и глава ОПУ Андрей Богдан. Ранее Баканов был замечен на популярном горнолыжном курорте во Франции.

Как ранее сообщали журналисты программы “Схемы”, Зеленский вернулся в Украину с отдыха в Омане почти через сутки после трагедии с самолетом МАУ. Он прилетел чартерным рейсом 9 января в 2:37 ночи. Самолет приземлился в аэропорту “Киев” (Жуляны).

В то же время пресс- служба президента еще утром 8 января сообщила, что глава государства немедленно возвращается в страну из Омана.

Из аэропорта Зеленский направился на Банковую, и спустя некоторое время в здании ОПУ зажгли свет на третьем этаже, где расположен кабинет президента.