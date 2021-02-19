У президента Украины Владимира Зеленского объяснили причины ветирования законопроекта о восстановлении конкурсов на занятие должностей государственной службы. Вопросы у главы государства вызвали поправки "относительно полномочий и.о. министра".

Разъяснения обнародовала пресс-служба Офиса президента.

Так, Зеленский просит Верховную Раду изъять из закона “нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна”.

“Президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности госслужбы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В то же время Владимир Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых говорится о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) лишь отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми, поскольку нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины”, – отмечается в сообщении ОПУ.

По мнению Зеленского, “если в течение длительного времени нардепы не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства”.

Сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер Денис Шмыгаль призвал нардепов поддержать предложения президента.

“Юрий Витренко – первый заместитель министра энергетики, исполняет обязанности министра энергетики. У меня будет большая просьба: вчера было наложено вето на соответствующий законопроект, что не дало возможности и.о. министра энергетики управлять министерством. В частности, что очень важно, подписать годовые бюджетные программы. А это значит, что выплата зарплат шахтерам стоит сегодня под угрозой из ненаделения полномочиями и.о. министра энергетики или неназначения министра энергетики. Решение вопроса сейчас находится здесь, в парламенте… Ждем соответствующего переголосования или голосования закона в новой редакции”, – отметил он.

Шмыгаль добавил, что вето было наложено потому, что “некорректно были выписаны полномочия и.о. министров”, и указанный законопроект “совершенно не разблокирует работу Минэнергетики и оставляет без возможности выплаты зарплат всю энергетическую отрасль”.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура сообщил, что Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства провел экстренное заседание по ветированному закону и полностью поддержал предложения Зеленского.

“По всем предложениям президента было принято решение – одобрить и отправить в зал. С практически полной уверенностью можно сказать, что данные предложения будут рассматриваться сегодня в зале Рады”, – отметил Качура.

Стоит отметить, что тема вето на закон о конкурсах на госслужбу стала предметом переписки заместителя главы фракции “Слуги народа” Александра Корниенко и посла Европейского Союза в Украине Матти Маасикаса. Корниенко объяснял послу, что причиной вето являются недостаточные полномочия Витренко: