Президент Владимир Зеленский обратился к спикеру парламента Дмитрия Разумкова способствовать работе народных депутатов и чиновников в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступного растаможка авто на еврономерах.

Об этом говорится в ответе главы государства на электронную петицию №22 / 105108-эп.

“9 ноября 2020 состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором был рассмотрен ряд зарегистрированных в Верховной Раде законопроектов об изменениях в налоговых и таможенных правилах, которые применяются к операциям по поставке в Украину и ввоза на таможенную территорию Украина транспортных средств”, – сообщил президент.

По его словам, среди проектов законов, которые рассматривались, – № 3704 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога” и № 3706 “О внесении изменений в раздел ХХ” Заключительные и переходные положения “Таможенного кодекса Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины”.

Глава государства рассказал, что по результатам проведенного обсуждения комитетом ВР принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя председателя Комитета Александра Ковальчука с привлечением к ее работе представителей Кабинета Министров.

“Для ускорения решения проблемной ситуации и выработки конструктивных решений с учетом позиций всех заинтересованных сторон мной направлено обращение к Председателю Верховной Рады Д. Разумкова с просьбой содействовать работе указанной рабочей группы и наработки необходимых законодательных инициатив”, – отметил Зеленский.