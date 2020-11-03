Об этом Зеленский написал в Facebook.

“Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Так? Но … Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. понимаю, что и почему делает российская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячее и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то “геополитически порешать” … Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома и прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду”, – написал Зеленский.

Такие вброс появляются не впервые, отмечает президент.

“Сначала так лгали об Украине и войну на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войну в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди. Неужели ты не понимаешь, зачем это делают?” – Зеленский спросил режиссера.

Президент Украины посоветовал “правдиво ответить самому себе на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине?” и чаще мыть руки “после контактов с известной пропагандой”.

“И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос, который именно сейчас можно поставить … Где же был ты, когда война пришла в Украину и когда погибали наши дети Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их один и не два, а десятки! что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и твоего дома … Украина точно не поддерживает любые -которое поставки оружия любому. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Ибо войны для нее – это хлеб и кровь … Подумай об этом”, – посоветовал президент.

Стоит отметить, что в комментариях украинцы не поняли, почему президент на своей официальной странице обращается к “человекау, которого никто не знает”.

1 ноября Андреасян в своем Instagram обратился к Зеленского, заявив, что Украина “поставляет фосфорные бомбы Азербайджана”, поэтому в украинской власти “руки в крови”. Напомним, что актер Владимир Зеленский снимался в комедии Андреасяна “Служебный роман. Наше время”.