Об этом президент сообщил в сообщениях на своих аккаунтах в соцсетях.

Как сообщалось ранее, сегодня вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в результате обстрела, четверо украинских военнослужащих погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение. Впоследствии стало известно имя одного из погибших — это подполковник Вооруженных сил Украины Коваль Сергей Васильевич.

Президент выразил соболезнования близким погибших и проинформировал о следующих шагах.

“По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела. Представителям Украины в Трехсторонний контактной группе поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания подгруппы по безопасности, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров “нормандского формата”. В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами “нормандской четверки”, — заявил Зеленский.

Также президент отметил, что с начала года наблюдается рост эскалации ситуации на востоке.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.