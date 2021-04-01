Соответствующий пост Зеленский опубликовал в Facebook.
Президент заявил, что в течение последних месяцев заметна эскалация ситуации на Донбассе. Он в очередной раз связал это с санкциями Украины против кума Путина, главы политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука.
“Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым. Это понятно”, — отметил Зеленский.
Вместе с тем президент подчеркнул, что Украина “хотела бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее”.
Что касается наращивания войск России вблизи границы Украины, президент назвал это “игрой мускулами” и намекнул на провокационный характер таких действий.
“Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия — это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство — это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям”, — заявил президент.
- Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины.
- Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).