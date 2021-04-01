Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления разведки Минобороны и начальника Генерального штаба о расширении военного присутствия России на временно оккупированных территориях.

Соответствующий пост Зеленский опубликовал в Facebook.

Президент заявил, что в течение последних месяцев заметна эскалация ситуации на Донбассе. Он в очередной раз связал это с санкциями Украины против кума Путина, главы политсовета партии “Оппозиционная платформа — За життя” Виктора Медведчука.

“Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым. Это понятно”, — отметил Зеленский.

Вместе с тем президент подчеркнул, что Украина “хотела бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее”.

Что касается наращивания войск России вблизи границы Украины, президент назвал это “игрой мускулами” и намекнул на провокационный характер таких действий.

“Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы — это традиционное дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия — это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство — это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям”, — заявил президент.