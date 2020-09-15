Об этом шла речь на его совместной с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом пресс-конференции в Вене.

Во время мероприятия Курц отметил, что отравления Навального является покушением, который необходимо детально расследовать.

Зеленский отметил, что позиция Украины является такой же, как позиция европейских партнеров. Он назвал произошедшее покушением.

“Мы действительно имеем общее мнение по поводу господина Навального и осуждаем покушение на господина Навального. Весь мир, мне кажется, мы ожидаем более детальные вещи по поводу этого покушения. Я верю и мы ожидаем, что они в ближайшее время появятся”, — заявил он.

Что известно об отравлении Навального?