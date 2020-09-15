Об этом шла речь на его совместной с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцом пресс-конференции в Вене.
Во время мероприятия Курц отметил, что отравления Навального является покушением, который необходимо детально расследовать.
Зеленский отметил, что позиция Украины является такой же, как позиция европейских партнеров. Он назвал произошедшее покушением.
“Мы действительно имеем общее мнение по поводу господина Навального и осуждаем покушение на господина Навального. Весь мир, мне кажется, мы ожидаем более детальные вещи по поводу этого покушения. Я верю и мы ожидаем, что они в ближайшее время появятся”, — заявил он.
Что известно об отравлении Навального?
20 августа утром Навальный возвращался на самолете из Томска в Москву. На борту ему стало плохо, поэтому самолет экстренно приземлился в Омске. Российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали в реанимацию, он был без сознания.
Родные оппозиционера приняли решение о продолжении его лечения в клинике на территории Германии. Омские медики сначала препятствовали его транспортировке.
Несмотря на утверждение транспортной полиции о том, что в крови оппозиционера Алексея Навального нашли опасный яд, омские медики это отрицали: они заявили, что в моче оппозиционера Алексея Навального не было каких токсичных веществ, а только алкоголь и кофеин.
22 августа Навальный был транспортирован в берлинскую клинику “Шарите”. Через два дня там подтвердили, что политика отравили.
27 августа немецкий журнал Der Spiegel и исследовательская группа Bellingcat заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить токсином, по составу похожим на нервно-паралитическое вещество “Новичок”. Впоследствии это было подтверждено немецкими специалистами.
10 сентября Навальный полностью пришел в себя. Он может говорить и помнит детали того, что происходило до потери сознания в самолете.
- По состоянию на 14 сентября оппозиционера отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Теперь политик в состоянии сам встать с постели.
- 15 сентября Навальный впервые с момента отравления опубликовал фото в соцсетях и написал, что уже дышит самостоятельно.