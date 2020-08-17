Об этом президент написал в соцсети Facebook.

Зеленский напомнил, что в декабре 2014-го неподалеку от дворца “Украина” неизвестные сожгли его автомобиль. Тогда полиции понадобилось два месяца, чтобы найти и задержать преступников.

“Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы “Схемы”, – написал Зеленский, отметив, что всегда будет защищать права каждого украинца, независимо от его личного отношения к президенту.

“Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследований”.

“И напоследок. Я творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков “ребята, вы дошутитесь” – к прослушиванию, слежка, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок. Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы с моего президентства любая критика власти тянула за собой преследование или запугивания”, – решительно заявил глава государства.

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля работника программы “Схемы”. Дело квалифицировано как умышленное уничтожение.

В результате поджога также повреждения получила и машина, которая была припаркована рядом.