Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский напомнил, что лично проводил переговоры об освобождении Виталия Маркива с руководителями Италии с просьбой способствовать пересмотру дела ради вынесения справедливого решения.

“Одна ошибка перевода могла привести к разрушению судьбы нашего нацгвардейца. И по всей стране мы пристально следили за делом Виталия, проникались. Освобождение нацгвардейца Маркива – это победа справедливости. Спасибо и итальянской стороне, и всей команде, которая работала для достижения этой справедливости. Без участии министра внутренних дел Арсена Авакова, украинских дипломатов, Офиса президента нам бы не удалось вытянуть Виталия из тюрьмы. Всех нас поздравляю. Это действительно праздник. Справедливость должна всегда торжествовать “, – отметил президент.

Глава государства добавил, что ожидает скорейшего прибытия Маркива в Украину.