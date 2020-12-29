Президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного Суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля.

28 декабря Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора. В тот же день в ОГП сообщили, что направили президенту ходатайство “об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца”.

Конституционный суд заявил, что президент нарушит Конституцию, если отстранит Тупицкого по просьбе Офиса генпрокурора.

Впрочем, во вторник, 29 декабря, Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца. Президент подчеркнул, что сделал это “ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса”.

В ОПУ отметили, что ходатайство ОГП направлено во исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные Президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает Президент.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заверил, что ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном Суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, каким является отстранение судьи КСУ. Действия президента не противоречат Конституции, подчеркнул он.

“Это не освобождение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренный УПК Украины, статьей 154. […] Президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца” , — сказал Вениславский.