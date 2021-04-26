Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, 26 квітня, президент Володимир Зеленський разом з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі відвідали закриту виставку “Чорнобиль. Подорож”, розміщено до 35-ї річниці аварії на ЧАЕС в “Експоцентр України”. Про це сповістили у пресслужбі Глави держави.

Виставка, пише ОПУ, складається з різних смислових блоків, що розповідають про аварію, її ліквідацію, людей, життя яких пов’язане з аварією тощо. Для відвідувачів вона буде відкрита вже після скасування карантинних обмежень.

“Чорнобиль. Подорож” було створено з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів разом з Держагентством з управління зоною відчуження за підтримки Міністерства культури та інформполітики. Ініціював її проведення Офіс президента. Концепцією та реалізацією проєкту займалася агенція Gres Todorchuk.

Цю агенцію було засновано у 2015 році громадською діячкою та блогеркою Ярославою Гресь та підприємцем і засновником UAnimals Олександром Тодорчуком.

На фото, які надає Офіс президента, можна побачити, що Гресь супроводжує президента, прем’єра Дениса Шмигаля, очільника ОПУ Андрія Єрмака та інших на виставці.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Примітно, що компанії, пов’язані з родиною Гресь, не вперше докладають руку до проєктів Мінкульту. Ярослава Гресь — дружина Андрія Федоріва — засновника і CEO креативної інвестиційної компанії FEDORIV GROUP, до складу якої входить маркетингове агентство FEDORIV AGENCY.

Останнє придумало дизайн логотипу бренду від Мінкульту та Держагентства туризму – #МандруйУкраїною. Проєкт викликав чимале обурення українців, оскільки у ньому було використано елементи (кольори, орнаменти тощо) не української, а російської культури.

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Також FEDORIV AGENCY разом із дизайн-бюро Spiilka design büro та Міністерством цифрової трансформації розробляли український e-сервіс державних послуг “Дія”, який рекламували бордами із неоднозначним написом: “Державні послуги в одному місці”. 