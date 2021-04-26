Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, 26 квітня, президент Володимир Зеленський разом з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі відвідали закриту виставку “Чорнобиль. Подорож”, розміщено до 35-ї річниці аварії на ЧАЕС в “Експоцентр України”. Про це сповістили у пресслужбі Глави держави.

Виставка, пише ОПУ, складається з різних смислових блоків, що розповідають про аварію, її ліквідацію, людей, життя яких пов’язане з аварією тощо. Для відвідувачів вона буде відкрита вже після скасування карантинних обмежень.

“Чорнобиль. Подорож” було створено з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів разом з Держагентством з управління зоною відчуження за підтримки Міністерства культури та інформполітики. Ініціював її проведення Офіс президента. Концепцією та реалізацією проєкту займалася агенція Gres Todorchuk.

Цю агенцію було засновано у 2015 році громадською діячкою та блогеркою Ярославою Гресь та підприємцем і засновником UAnimals Олександром Тодорчуком.

На фото, які надає Офіс президента, можна побачити, що Гресь супроводжує президента, прем’єра Дениса Шмигаля, очільника ОПУ Андрія Єрмака та інших на виставці.

Примітно, що компанії, пов’язані з родиною Гресь, не вперше докладають руку до проєктів Мінкульту. Ярослава Гресь — дружина Андрія Федоріва — засновника і CEO креативної інвестиційної компанії FEDORIV GROUP, до складу якої входить маркетингове агентство FEDORIV AGENCY.

Останнє придумало дизайн логотипу бренду від Мінкульту та Держагентства туризму – #МандруйУкраїною. Проєкт викликав чимале обурення українців, оскільки у ньому було використано елементи (кольори, орнаменти тощо) не української, а російської культури.

Також FEDORIV AGENCY разом із дизайн-бюро Spiilka design büro та Міністерством цифрової трансформації розробляли український e-сервіс державних послуг “Дія”, який рекламували бордами із неоднозначним написом: “Державні послуги в одному місці”.