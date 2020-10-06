Об этом он заявил в интервью изданию Politico Europe. Полная версия интервью опубликована на сайте главы государства.

“Нет”, – коротко ответил Зеленский на прямой вопрос, могут ли состояться местные выборы на оккупированных территориях Донбасса.

По словам Зеленского, без контроля над границей невозможно провести свободные и честные выборы с участием международных наблюдателей.

“Я говорил и президенту Макрону (лидеру Франции Эммануэлю Макрону, – ред.), и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут”, – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что без контроля над границей невозможно будет обеспечить участие всех партий в выборах.

“С точки зрения ситуации в сфере безопасности – не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, – должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет работать правоохранительная система. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной, – ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть. Общественный взрыв у нас в Украине, тот или иной пункт – это просто физически невозможно”, – объяснил Зеленский.

“В одном из “минских” пунктов есть вывод всех незаконных военных формирований с территории. Как их будут выводить, куда они должны выйти… Потом – передача нам контроля над границей. И тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризованные формирования и они не возвращаются”, – добавил глава государства.