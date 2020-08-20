Президент Владимир Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию "Слуга народа" на местных выборах.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

Так, 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии “Слуга народа”. Президент проводил выступление на фоне баннеров с логотипом “Слуги народа” и надписью “Зе!местные”.

Также в своих выступлениях он постоянно акцентировал внимание на словосочетании “Украина – это ты”, которое является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года.

Кроме того, участие в рабочей поездке президента в Запорожье взял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии “Слуга народа” на выборах Запорожского городского головы.

Отмечается, что такие действия президента и членов Кабинета Министров является проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и являются злоупотреблением админресурсом.

“Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков. По данным Единого веб-портала использования публичных средств в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн. (Всего от начала августа Государственное управление делами перечислило авиакомпании “Украина” более чем 1 млн грн за перелеты Зеленского). При этом следует учесть, что эти цифры не учитывают значительных средств, которые государство тратит на охрану и безопасность первых лиц”, – добавили в КИУ.

Ранее сообщалось, что партия “Слуга народа” на местных выборах в 2020 году решила заменить лозунг “Сделаем их вместе”, под которым в 2019 году проходила президентская кампания Владимира Зеленского и парламентская кампания самих “слуг”.