Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил местные власти в махинациях и потребовал провести полный аудит действующих тарифов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поручил провести аудит заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

“Глава государства поручает заместителю руководителя офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразования за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенных тарифов и по тарифной политики в целом”, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Кабинет министров Украины предложил всем категориям граждан возможность для существенного снижения цены на газ и отопление.

“Задачей всех представителей системы государственной власти является работа в интересах граждан. Напоминаем, что качество управленческой работы на местах не может измеряться перепиской и воспоминаниями в СМИ, а имеет конкретное выражение в платежках”, – отметили в ОП.