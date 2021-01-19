Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский поручил провести аудит заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко.
Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.
“Глава государства поручает заместителю руководителя офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразования за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенных тарифов и по тарифной политики в целом”, – говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Кабинет министров Украины предложил всем категориям граждан возможность для существенного снижения цены на газ и отопление.
“Задачей всех представителей системы государственной власти является работа в интересах граждан. Напоминаем, что качество управленческой работы на местах не может измеряться перепиской и воспоминаниями в СМИ, а имеет конкретное выражение в платежках”, – отметили в ОП.
- 18 января Кабинет Министров утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила максимальный тариф на распределение газа до 1,79 гривны за кубометр.