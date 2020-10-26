Президент Украины Владимир Зеленский требует достоверной статистики по тем, кто поборол коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и кто выздоровел”, – говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а МОЗ еще весной внесло изменения, согласно которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, негативного теста на COVID -19 не требуется.