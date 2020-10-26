Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и кто выздоровел”, – говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции, а МОЗ еще весной внесло изменения, согласно которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, негативного теста на COVID -19 не требуется.
- В Украине по состоянию на 26 октября зафиксировано 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели.