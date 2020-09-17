Соответствующее заявление глава государства опубликовал на своей Facebook-странице.

Зеленский призвал “не раз в месяц” демонстрировать “громкое дело”, а системно показывать результат.

“Надеюсь на то, что НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Офис генерального прокурора все же услышат общество и поэтому будут работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти. Не раз в месяц демонстрировать нам громкое дело, а системно, изо дня в день, максимально напрягая свои возможности, показывать результат. Конкретный. Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом – тишина. Это же о приговорах – о тех посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому – более правоохранительной конкретики. Более показательных “посадок”. Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит”, – подчеркнул Зеленский.

Он также заверил, что для чиновников, министров, депутатов “нет больше “крыш”, прикрытия, административных возможностей”.

“Если украл – сядешь, если брал взятку – сядешь. Исключений из этого правила не может быть – для любого лица в нашем государстве… Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Что исключений не будет, особых нет, оправдания не принимаются. Забыли? Так быстро? Почему до сих пор кто-то считает, что он лично может попытаться стать “исключением” из этого обещания и вести себя столь вызывающе?”, – написал Зеленский.

В связи с этим он обратился ко “всем должностным лицам, депутатам”, отметив, что “за взяточничество будет очень больно”.