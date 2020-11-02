Зеленский требует от «Слуги народа» распустить КСУ – аудиообращение

Президент Владимир Зеленский записал аудиообращение ко фракции "Слуга народа", в котором призвал голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда.

Запись обращения есть в распоряжении издания LIGA.net.

Президент пояснил, что обращается к депутатам именно таким образом, поскольку нет времени говорить с каждым из них лично.

Зеленский считает, что решения КСУ поставили страну на грань катастрофы.

По его словам, сейчас в Украине есть три возможных сценария развития событий – либо страна будет снова втянута в кровавый хаос, или государство, как система прозрачных правил, прекратит свое существование, или наконец станет мощной политической силой.

“Скажу откровенно: сегодня меня лично, как и каждого из вас, ждет последний бой – против всего того, что должно уйти, исчезнуть, раствориться в истории. Против того, что не должно мешать простым людям жить по справедливости”, – подчеркнул Зеленский.

Он призвал нардепов остановить “хаос который создает Конституционный суд за деньги”, иначе будет противостояние на улицах, которое станет “жестким, но справедливым” ответом общества.

По словам Зеленского, его команде удалось “шокировать старую коррупционную политику”, но она частично восстановила силы.

Он предупредил нардепов, которых будут соблазнять деньгами и привилегиями, “даже некоторые депутаты из нашей фракции, к сожалению”.

Президент подчеркнул, что у каждого депутата может быть свое видение того, в какую сторону нужно двигаться, но сейчас они должны вместе показать, что является единственной партией.

“Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, сейчас стоят и смеются? Может, докажем, что мы намного сильнее – здесь и сейчас возьмем это”, – призвал Зеленский.

Он призвал свою партию к жестким решениям по Конституционному Суду. По мнению президента, для партии пришло время показать единство и готовность сражаться за себя и свою политику.

“Мы ведем бой не против Конституционного суда, а за имидж Украины, за ее репутацию, за невозвращение в прошлое”, – заявил Зеленский.

Он отметил, что по результатам решения и голосования фракции будут приняты глобальные решения.

“Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности”, – подчеркнул президент.

“Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет – то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность”, – завершил обращение к депутатам от “Слуги народа” Зеленский.