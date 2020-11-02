Зеленский требует от «Слуги народа» распустить КСУ – аудиообращение

Запись обращения есть в распоряжении издания LIGA.net.
Президент пояснил, что обращается к депутатам именно таким образом, поскольку нет времени говорить с каждым из них лично.
Зеленский считает, что решения КСУ поставили страну на грань катастрофы.
По его словам, сейчас в Украине есть три возможных сценария развития событий – либо страна будет снова втянута в кровавый хаос, или государство, как система прозрачных правил, прекратит свое существование, или наконец станет мощной политической силой.
“Скажу откровенно: сегодня меня лично, как и каждого из вас, ждет последний бой – против всего того, что должно уйти, исчезнуть, раствориться в истории. Против того, что не должно мешать простым людям жить по справедливости”, – подчеркнул Зеленский.
Он призвал нардепов остановить “хаос который создает Конституционный суд за деньги”, иначе будет противостояние на улицах, которое станет “жестким, но справедливым” ответом общества.
По словам Зеленского, его команде удалось “шокировать старую коррупционную политику”, но она частично восстановила силы.
Он предупредил нардепов, которых будут соблазнять деньгами и привилегиями, “даже некоторые депутаты из нашей фракции, к сожалению”.
Президент подчеркнул, что у каждого депутата может быть свое видение того, в какую сторону нужно двигаться, но сейчас они должны вместе показать, что является единственной партией.
“Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, сейчас стоят и смеются? Может, докажем, что мы намного сильнее – здесь и сейчас возьмем это”, – призвал Зеленский.
Он призвал свою партию к жестким решениям по Конституционному Суду. По мнению президента, для партии пришло время показать единство и готовность сражаться за себя и свою политику.
“Мы ведем бой не против Конституционного суда, а за имидж Украины, за ее репутацию, за невозвращение в прошлое”, – заявил Зеленский.
Он отметил, что по результатам решения и голосования фракции будут приняты глобальные решения.
“Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности”, – подчеркнул президент.
“Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет – то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность”, – завершил обращение к депутатам от “Слуги народа” Зеленский.
Напомним, 27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.
В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.
В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.
Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.
Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.
29 октября Кабинет Министров Украины обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников. Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции вернуло доступ к единому реестру электронных деклараций.
- 29 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения КСУ. Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда.
- Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить прежнее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”.
- Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.