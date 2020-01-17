Президент Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи Премьер-министра Алексея Гончарука, министров и глав Национального банка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Соответствующее задание Зеленский поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

“Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи … Найти, кто это сделал, и с этим разобраться”, – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

“В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет”, – сказал он.

Президент добавил, что, по словам Гончарука, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.

Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

Напомним, сегодня Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление Премьера Алексея Гончарука для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.