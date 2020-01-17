Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.
Соответствующее задание Зеленский поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.
“Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи … Найти, кто это сделал, и с этим разобраться”, – подчеркнул он.
Кроме того, Зеленский отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.
“В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет”, – сказал он.
Президент добавил, что, по словам Гончарука, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.
Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.
Напомним, сегодня Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление Премьера Алексея Гончарука для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что обнародованные накануне аудиозаписи с голосом якобы премьера Алексея Гончарука были смонтированы.