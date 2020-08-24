Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews.
Зеленский добавил, что он очень хочет, чтобы война завершилась.
“Я хочу верить, что это произойдет в этом году. Очень хочу верить и верю. Я не хотел бы называть имен, но, сравнивая нашу нынешнюю команду и прошлую, так, как я этого хочу, никто и близко не хотел. Таких темпов и такого давления – никто такого не делал”, – пояснил он.
- Президент Украины Владимир Зеленский обещает провести военный парад по возвращении всех временно оккупированных украинских территорий.