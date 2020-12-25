Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий не может и далее занимать свою должность, а перезагрузка всей системы КСУ должна начаться именно с его отставки.

Такое заявление глава государства сделал в интервью изданию “Фокус”.

Так, Зеленский прокомментировал конституционный кризис и будущее КСУ.

Отвечая на вопрос, задумывается ли он о переформатировании Конституционного суда в 2021 году, глава государства сообщил, что на это “очень надеется”.

“Очень надеюсь (на перезагрузку КСУ, – ред.). Я считаю, Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с Верховной Радой, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный мужской шаг”, – отметил Зеленский.

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Он также выразил мнение, что Конституционный суд сейчас является “государственно-частным партнерством”.

“Очень много лет в Украине работает государственно-частное партнерство, которым я называю Конституционный суд… Это когда есть что-то государственное, но им пользуются какие-то частные структуры. То есть КС не является независимым, хотя, согласно законодательству, он должен быть таким. Много лет на них, этих акционеров КС, влияют игрока – как из бизнеса, так и из политики. В нашей стране политика – это иногда параллель с бизнесом. Пока что. Когда-то мы с этим покончим”, – заявил глава государства.

“Так вот, у нас с вами есть ООО “Конституционный суд”, где исполняющий обязанности – Александр Тупицкий. Считаю, он превысил свои полномочия. Я даже не беру момент, когда они одного главу сменили на другого (речь идет об увольнении главы КС Станислава Шевчука в мае 2019 года – ред.). Это останется в истории. Но они всегда работали не по законам, по которым живем мы с вами, а в соответствии с их личным законом о частном КС”, – добавил Зеленский.

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По мнению президента, судьи КСУ превысили свои конституционные полномочия.

“Начали они с НАБУ. Начали мягко: своим решением не сняли руководителя, не закрыли НАБУ, только поставили под сомнение, может ли президент назначать директора Бюро. Затем они перешли к НАПК, после чего я понял, что их срочно надо остановить… После НАПК мы знали, что будет дальше – земля, язык, банки. То есть все это – большая операция. Специальная она или нет, меня как президента не интересует”, – подчеркнул он.

По мнению Зеленского, его законопроект с предложением уволить весь состав КСУ остановил возможные намерения судей Конституционного суда отменить те или иные законы.

“Я обратился в Верховную Раду по наработке законодательных изменений, потому что какой бы ни был закон, наработанный Советом национальной безопасности и обороны, но до сих пор ни один человек в Украине и мире не нашел аналог решения этой проблемы. Мы сидели с СНБО и быстро искали решение. Нет альтернативы… Поймите, мы остановили этот процесс. На сегодняшний день ни одна из реформ не отменена. И я считаю, что это самое главное”, – подытожил Зеленский.