Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего заседания.
Так, начало заседания запланировано на 10:00.
Изначально с заявлениями и предложениями выступят народные депутаты.
После этого запланировано выступление президента с посланием к ВР “о внутреннем и внешнем положении Украины”.
В дальнейшем нардепы должны рассмотреть проект постановления “О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз”.
Кроме того, запланировано выступление министра охраны здоровья Максим Степанова относительно мер противодействия распространению коронавируса в Украине.
- С 19 октября в Украине начало действовать новое карантинное разделение регионов.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что если будет больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, власти будут вынуждены вводить жесткий карантин.