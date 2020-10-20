Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде с посланием.

Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего заседания.

Так, начало заседания запланировано на 10:00.

Изначально с заявлениями и предложениями выступят народные депутаты.

После этого запланировано выступление президента с посланием к ВР “о внутреннем и внешнем положении Украины”.

В дальнейшем нардепы должны рассмотреть проект постановления “О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз”.

Кроме того, запланировано выступление министра охраны здоровья Максим Степанова относительно мер противодействия распространению коронавируса в Украине.