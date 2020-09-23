Президент Украины Владимир Зеленский выступил за реформирование Совбеза ООН из-за нарушения суверенитета Украины "одним из постоянных членов" и пренебрежения правилами СБ.

Об этом шла речь в его выступлении на 75-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

По словам Зеленского, ООН стала неким “программным обеспечением” мира в вопросах экономического развития, преодоления бедности, минимизации войн и катаклизмов. Однако в последнее время система “все чаще начинает давать сбой — ее атакуют баги и вирусы”.

Президент выступил за реформирование Совбеза ООН в связи со злоупотреблениями “одного из постоянных членов”.

“Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает — механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности. Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования”, — сказал он.

Зеленский отметил, что Совбез ООН должен стать более прозрачным, сбалансированным и эффективным органом.

По его мнению, в интересах ООН иметь действенный инструмент для случаев, если “кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена”. Такой статус и право имеет Россия.