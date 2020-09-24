Об этом шла речь в его выступлении на 75-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
По словам президента, понятия “чужая война” больше нет, поскольку есть случаи, как сбитый малайзийский рейс МН17, климатические угрозы, проблемы с доступом к пище и питьевой воде, а также информационные угрозы.
Президент отметил, что сегодня “дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс”. В связи с этим он выступил за создание в Украине специальной платформы для борьбы с дезинформацией.
“Украина как одно из государств, которое с 2014-го активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готово инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде”, — сказал он.
- Напомним, ранее Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение национальной информационной безопасности и права на доступ к правдивой информации”. Документ был раскритикован экспертами журналистской общественной организации “Центр массовой информации” и Европейской федерации журналистов.
- Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир также выразил обеспокоенность по поводу законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры. А глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что предложенный законопроект по противодействию дезинформации направлен на установление контроля власти над украинскими медиа.
- Международная правозащитная организация “Репортеры без границ” (RSF) считает, что предлагаемый Кабинетом Министров Украины законопроект о дезинформации может “представлять угрозу для свободы прессы”.
- Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики из фракции “Слуги народа” выразили обеспокоенность законопроектом Министерства культуры о борьбе с дезинформацией.