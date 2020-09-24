Президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание в Киеве международной штаб-квартиры для борьбы с пропагандой и дезинформацией.

Об этом шла речь в его выступлении на 75-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

По словам президента, понятия “чужая война” больше нет, поскольку есть случаи, как сбитый малайзийский рейс МН17, климатические угрозы, проблемы с доступом к пище и питьевой воде, а также информационные угрозы.

Президент отметил, что сегодня “дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс”. В связи с этим он выступил за создание в Украине специальной платформы для борьбы с дезинформацией.

“Украина как одно из государств, которое с 2014-го активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готово инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде”, — сказал он.