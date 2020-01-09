Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в международном экономическом форуме в Давосе, который состоится 21-24 января.

Об этом сообщила исполнительный директор “Центра противодействия коррупции” Дарья Каленюк, которая тоже зарегистрировалась на форум.

“Из Украины зарегистрировалось только 6 участников: 2 олигарха, менеджер еще одного олигарха, Президент, министр иностранных дел и каким-то странным боком я. Из России – 66. Все как на подбор, включая Олега Дерипаску”, – говорится в сообщении.

В частности, кроме Зеленского и Каленюк, на форум поедут также Виктор Пинчук, Вадим Новинский, глава “ДТЭК” Максим Тимченко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.