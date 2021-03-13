Президент Украины Владимир Зеленский признал, что в партии "Слуга народа" есть "засланные казачки и случайные люди".

Об этом он сказал, выступая на съезде партии.

Зеленский отметил, что партия начинает новый этап.

“Мы признали ошибки и сделали выводы. Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорится, и от случайных людей. Есть и такие. И мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между настоящим мнением народа и своим Facebook-пузырем или шумом некоторых журналистов, активистов, анонимных телеграмм-каналов о “все пропало”, лучше встаньте и уйдите сейчас. Хотя я верю, что таких людей здесь сегодня нет”, – сказал он.

Президент также призвал “слуг народа” быть постоянно на передовой реальных изменений и сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, которые имитируют бурную деятельность.

“Нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению”, – резюмировал он.