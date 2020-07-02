Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Соответствующий документ № 3772 сегодня появился на сайте ВР.

Проект постановления направлен на рассмотрение руководства Рады. Текст документа пока отсутствует.

Проект постановления должен рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от “Слуги народа” Даниилом Гетманцевым.

Как известно, накануне Яков Смолий сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию. Причина – политическое давление на НБУ.

“В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной возложенных на меня обязанностей и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине“, – подчеркнул Смолий.

Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания Парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.

Как известно, Смолий работает в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017).

В мае 2017 года Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с поста главы НБУ. Исполняющим обязанности председателя стал Яков Смолий. Он официально стал главой ведомства в марте 2018 года.

ОБНОВЛЕНО:

На сайте ВР появился текст проекта постановления об отставке Смолия.

“В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: уволить Смолия Якова Васильевича с должности председателя Национального банка Украины”, – говорится в тексте документа.

Объявлять представление об увольнении Смолия уполномочен представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.