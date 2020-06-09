В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Инициатором документа № 3612 является президент Владимир Зеленский. Проект закона определен как безотлагательный.

В данный момент текст законопроекта на сайте пока отсутствует. Документ направлен на рассмотрение руководству.

Стоит отметить, что законопроект о народовластии был определен на Банковой как один из ключевых. Так, еще в августе прошлого года Владимир Зеленский, выступая в Парламенте, заявил, что одной из задач нардепов является “внедрение народовластия”.

В ноябре 2019 года глава государства анонсировал, что в ближайшее время Рада примет закон, который “четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного для них вопроса”. На референдум, по словам Зеленского, будут выносить вопрос продажи украинской сельскохозяйственной земли иностранцам.

В декабре Зеленский озвучил пять составляющих “формулы будущего” для нашей страны. По его словам, это в первую очередь мир, а также прозрачные правила игры, инвестиции, качественная инфраструктура и народовластие.

4 июня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что законопроект о народовластии может быть принят в первом чтении еще до начала парламентских каникул.

Документ разрабатывался группой под руководством первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука.