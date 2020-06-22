Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте неотложный законопроект об изменениях в законы о судоустройстве, статусе судей, деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 22 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3711 “О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления”.

Проект закона был определен Главой государства как неотложный и в тот же день был передан на рассмотрение в комитеты.

Как указано в пояснительной записке к документу, при его подготовке были учтены замечания Конституционного суда, который несколькими месяцами ранее отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициированного Президентом Зеленским.

“Целью законопроекта является приведение положений законодательства Украины в соответствие с решениями Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 и от 11 марта 2020 года №4-р/2020, а также совершенствование процедуры формирования и деятельности органов судейского управления”, — говорится в записке.

Что предусматривает законопроект?

Законопроект предусмотрено внесение изменение в:

Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”,

Закон Украины “О Высшем совете правосудия”;

раздел II “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и некоторых законы Украины относительно деятельности органов судейского управления “.

Законопроектом предлагается определить порядок зачисления судей Верховного суда и их квалификационной оценки. В соответствии с документом, судьи зачисляются в штат Верховного Суда в кассационный суд той юрисдикции, соответствующей юрисдикции судебной палаты Верховного Суда Украины, в которой судьи осуществляли правосудие.

Судьи Верховного суда подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня зачисления. Порядок и методологии квалификационного оценки таких судей утверждаются Высшим советом правосудия по представлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Также законопроект устанавливает порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

Новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины из 16 членов будет назначен Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса. В конкурсе смогут принять участие юристы, имеющие соответствующий стаж профессиональной деятельности.

Отбор будет осуществляться конкурсной комиссией, куда будут входить 3 человека из числа судей или судей в отставке (их предлагает Советом судей Украины) и 3 человека из числа международных экспертов (их определяет Высший совет правосудия на основании предложений международных и иностранных организаций).

Как отметил президент, такой подход должен обеспечить пропорциональное представительство судей и международных экспертов в процессе конкурса, а это поспособствует повышению доверия к его результатам.

Законопроектом предлагается исключить статью 28-1 Закона Украины “О Высшем совете правосудия” по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

“Это предложение учитывает правовую позицию Конституционного Суда Украины, согласно которой “орган, учреждение, образованные при конституционном органе, закон не может наделять контрольной функцией в этом конституционном органе”, — указано в пояснительной записке.

Помимо этого, предлагается исключить из Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” положение об установлении максимального количества судей Верховного Суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины.

Также проектом изымаются из Закона № 193-IX положения о порядке проведения отбора судей в кассационных судов в составе Верховного Суда, связанного с сокращением количества судей Верховного Суда.