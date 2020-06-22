Об этом сообщают #Буквы.
В понедельник, 22 июня, Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3711 “О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления”.
Проект закона был определен Главой государства как неотложный и в тот же день был передан на рассмотрение в комитеты.
Как указано в пояснительной записке к документу, при его подготовке были учтены замечания Конституционного суда, который несколькими месяцами ранее отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициированного Президентом Зеленским.
“Целью законопроекта является приведение положений законодательства Украины в соответствие с решениями Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 и от 11 марта 2020 года №4-р/2020, а также совершенствование процедуры формирования и деятельности органов судейского управления”, — говорится в записке.
Что предусматривает законопроект?
Законопроект предусмотрено внесение изменение в:
- Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”,
- Закон Украины “О Высшем совете правосудия”;
- раздел II “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и некоторых законы Украины относительно деятельности органов судейского управления “.
Законопроектом предлагается определить порядок зачисления судей Верховного суда и их квалификационной оценки. В соответствии с документом, судьи зачисляются в штат Верховного Суда в кассационный суд той юрисдикции, соответствующей юрисдикции судебной палаты Верховного Суда Украины, в которой судьи осуществляли правосудие.
Судьи Верховного суда подлежат квалификационной оценке в течение одного года со дня зачисления. Порядок и методологии квалификационного оценки таких судей утверждаются Высшим советом правосудия по представлению Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Также законопроект устанавливает порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
- Новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины из 16 членов будет назначен Высшим советом правосудия по результатам открытого конкурса. В конкурсе смогут принять участие юристы, имеющие соответствующий стаж профессиональной деятельности.
- Отбор будет осуществляться конкурсной комиссией, куда будут входить 3 человека из числа судей или судей в отставке (их предлагает Советом судей Украины) и 3 человека из числа международных экспертов (их определяет Высший совет правосудия на основании предложений международных и иностранных организаций).
Как отметил президент, такой подход должен обеспечить пропорциональное представительство судей и международных экспертов в процессе конкурса, а это поспособствует повышению доверия к его результатам.
Законопроектом предлагается исключить статью 28-1 Закона Украины “О Высшем совете правосудия” по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики.
“Это предложение учитывает правовую позицию Конституционного Суда Украины, согласно которой “орган, учреждение, образованные при конституционном органе, закон не может наделять контрольной функцией в этом конституционном органе”, — указано в пояснительной записке.
Помимо этого, предлагается исключить из Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” положение об установлении максимального количества судей Верховного Суда. Вместо этого предлагается установить общее правило для определения количества судей в суде, эта функция возлагается на Высший совет правосудия по представлению Государственной судебной администрации Украины.
Также проектом изымаются из Закона № 193-IX положения о порядке проведения отбора судей в кассационных судов в составе Верховного Суда, связанного с сокращением количества судей Верховного Суда.
- Напомним, 7 ноября вступил в силу закон о судебной реформе, который был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Европейский союз призывал Украину не вводить закон о судебной реформе, инициированный Президентом Владимиром Зеленским, до получения решения Венецианской комиссии.
- Верховный суд Украины призвал Владимира Зеленского ветировать закон о судебной реформе (№ 1008). В итоге документ все же был подписан главой государства.
- 12 марта Конституционный суд отменил положения закона о деятельности органов судейского управления, инициатором которого был президент Владимир Зеленский.
- #Буквы разбирались в причинах ступора судебной реформы Зеленского.