Відповідна інформація розміщена на сайті парламенту.

Президентський законопроєкт “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” отримав №5599.

Зеленський визначив цей законопроєкт як невідкладний. Його вже передано на розгляд керівництву. Текст документа наразі відсутній на сайті парламенту.

Як відомо, що Зеленський запропонував Раді нацбезпеки і оборони розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха” ще у квітні.

Що відомо про цей законопроєкт?

11 травня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.

Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха.

“Я не можу сьогодні особисто сказати прізвища. Є головні пункти. Це вплив на медіа, в тому чи іншому вигляді. Це участь у політичному житті країни, вплив на депутатів, чиновників, міністрів. Маючи партію, фінансуючи партію… І третє – це буде сума статків, сума активів. Я вважаю, що вона також вплине на це. При об’єднанні цих трьох деталей – автоматично людина потрапить в реєстр олігархів”, – сказав він.

Зеленський також зазначив, що люди, які відповідатимуть трьом критеріям олігарха, не зможуть бути народними депутатами.

У ЗМІ з’являлася інформація про те, що законопроєкт нібито передбачатиме створення реєстру олігархів. Особам з цього переліку не можна буде фінансувати партії, ЗМІ політичного спрямування, брати участь у великій приватизації. Крім того, олігархів нібито хочуть зобов’язати подавати електронні декларації.

Видання “Дзеркало тижня”, яке повідомило, що ознайомилося з текстом законопроєкту наприкінці травня, зазначало, що законопроєкт не стільки спрямований на деолігархізацію, скільки може призвести до продажу великих ЗМІ, оскільки власники багатьох підпадатимуть під критерії олігархів.

Утім Данілов заперечував, що документ, що потрапив до журналістів, — це не той проєкт, який розглядається в Офісі президента.

“Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі і те, що в ЗМІ, не відповідає дійсності”, — переконував він в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.