Перед цим в березні Зеленський увів до складу РНБО Михайла Федорова — віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України”.

Нагадаємо, 29 квітня Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України, юриста. #Букви розповідали, у чиїх руках після цього опинилася енергетика країни.

До призначення Галущенко був віцепрезидентом ДП “Національна атомна енергогенерувальна компанія “Енергоатом”, де отримував квартальні премії попри мільярдні збитки підприємства.