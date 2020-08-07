Об этом он рассказал во время брифинга в Марьинке.
“Чтобы понять все, что происходит, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, надо с людьми есть, жить, скажу откровенно – иногда выпить, чтобы совсем было все откровенно. Я, в принципе, так и делаю. Ну, и можно переночевать также”, – сказал Зеленский.
По его словам, кормят украинских военных очень хорошо и поэтому они в хорошей форме.
“Кормят наших очень мощно. Даже удивлен, что военные в хорошей форме. Я не мог съесть весь объем пищи. Действительно очень много. Как говорится – и первое, второе и компот. Все было, и даже печенье, и вафли. А кто не наестся, то может ночью где-то в 10-11 прийти, как ребята говорят, можно еще и бутрики съесть”, – добавил глава государства.
Стоит отметить, что Зеленский уже второй день находится в Донецкой области и проверяет ситуацию вдоль линии разграничения. Он также рассказал, что планирует осуществить еще один визит на линию разграничения и объехать все ее 410 километров.
На видео с 4 мин. 11 сек.
- Президент Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Донецкой области, зашел в местный супермаркета в Бахмуте с толпой охранников и журналистов.