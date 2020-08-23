Об этом Зеленский сообщил во время торжеств по случаю Дня государственного флага.

Владимир Зеленский отметил, что государственный флаг Украины является одной из важных национальных святынь, неизменным символом нашего свободного, демократического, независимого государства.

Президент напомнил, что сине-желтый флаг сопровождал важные события для украинского государства: когда была провозглашена соборность Украины более 100 лет назад, и сейчас, когда украинские военные поднимали украинский флаг над Донецким и Луганским аэропортами и Авдеевской промзоной; когда освобождали Мариуполь, Лисичанск, Марьинку, Славянск, Краматорск и другие земли украинской Донбасса.

Зеленский вспомнил сержанта Сергея Михальчука – героя Украины, который погиб на Донбассе.

“Сегодня я с большим уважением вручу орден “Золотая звезда” его сестре. А 4-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины получит почетное наименование им. Героя Украины, сержанта Сергея Михальчука. Ми благодарим всех, кто ценой собственной безопасности и жизни защищает украинское государство и украинский флаг”, – сказал Зеленский.